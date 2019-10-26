Скончалась солистка «Бурановских бабушек» в возрасте 83 лет

Скончалась солистка &#171;Бурановских бабушек&#187; в возрасте 83 лет
Наталья Яковлевна Пугачева. Фото: twitter.com/brechalov

Наталья Пугачева, солистка фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» из Удмуртии, скончалась на 84-ом году жизни. Этот коллектив стал известен после участия в Евровидении в 2012 году.

О смерти народной любимицы Натальи Пугачевой сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в своем Twitter-аккаунте вечером 26 октября. Она скончалась в возрасте 83 лет. До своего 84-летия солистка коллектива не дожила всего два дня — 28 октября ей должно было исполниться 84 года.

Про бабушек из села Буранова в Удмуртии вся Россия узнала в 2012 году после того, как коллектив занял второе место в Евровидении. Тогда ансамбль завоевал приз зрительских симпатий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что умер актер сериала «Во все тяжкие» Роберт Форстер. Американский актер Роберт Форстер скончался сегодня, 12 октября, в возрасте 78 лет.

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