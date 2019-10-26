Скончалась солистка «Бурановских бабушек» в возрасте 83 лет

Наталья Пугачева, солистка фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» из Удмуртии, скончалась на 84-ом году жизни. Этот коллектив стал известен после участия в Евровидении в 2012 году.

О смерти народной любимицы Натальи Пугачевой сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в своем Twitter-аккаунте вечером 26 октября. Она скончалась в возрасте 83 лет. До своего 84-летия солистка коллектива не дожила всего два дня — 28 октября ей должно было исполниться 84 года.

Про бабушек из села Буранова в Удмуртии вся Россия узнала в 2012 году после того, как коллектив занял второе место в Евровидении. Тогда ансамбль завоевал приз зрительских симпатий.

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