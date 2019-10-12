Умер актер сериала «Во все тяжкие» Роберт Форстер

Умер актер сериала &#171;Во все тяжкие&#187; Роберт Форстер
Актер также снялся в культовых работах американского режиссера Дэвида Линча, "Твин Пикс" и "Малхолланд драйв". Фото: Wikipedia

Американский актер Роберт Форстер скончался сегодня, 12 октября, в возрасте 78 лет.

Исполнитель роли Эда в сериале «Во все тяжкие» скончался в своем доме в Лос-Андежелесе, штат Калифорния. Причиной смерть стало онкологическое заболевание, актер страдал от рака мозга.

Примечательно, что именно сегодня стриминговый сервис Netflix презентовал фильм-продолжение культового сериала.

Роберт Форстер родился в 1941 году в Рочестере, штат Нью-Йорк. По образованию Форестер психолог, однако, закончив университет, он продолжил изучение актерского мастерства. В результате актер снялся в более чем тридцати картинах. За роль в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун» Форестера даже номинировали на главную кинопремию, «Оскар».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, автор серии работ «Петербургские коты».

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