Умер автор картин «Петербургские коты» Владимир Румянцев

Умер автор картин &#171;Петербургские коты&#187; Владимир Румянцев
Владимир Румянцев. Фото: Музей кошки

Художник Владимир Румянцев скончался в Петербурге 9 октября. Он известен как автор серии картин «Петербургские коты» и создатель эмблемы Музея кошки.

О смерти художника сообщили представители музея. Румянцеву было 62 года. Причины смерти не уточняются.

«Не верится, что теперь о Владимире говорим в прошедшем времени. Выражаем самые искренние соболезнования близким», — отмечается в сообщении Музея кошки.

Владимир Румянцев родился 21 февраля 1957 года в Череповце. Окончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина по направлению «графика». Работы его можно увидеть в восьми музейных коллекция России и в частных коллекциях за рубежом.

Художник состоял в Санкт-Петербургском союзе художников и Санкт-Петербургском обществе аквалеристов. В 2019 году стал лауреатом премии «Замурчательные люди Петербурга».

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