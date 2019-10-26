Откровенное фото выложила и удалила дочь Веры Брежневой

Откровенное фото выложила и удалила дочь Веры Брежневой
Откровенные фото в Instagram девушки не редкость. Фото: Instagram

Накануне в сети появился очередной откровенный снимок с дочерью Веры Брежневой, но затем девушка удалила фотографию.

Соня Киперман, недавно достигшая 18 лет, регулярно радует поклонников смелыми фото в купальниках. Вчера в сети появился очередной смелый снимок с девушкой в еле прикрывающем интимные части тела бикини, но затем он пропал.

Девушка живет в Соединенных Штатах Америки и ведет страничку в Instagram, где показывает детали своей жизни и прелести своей внешности.

В Америке она встречается с молодым человеком, есть предположение, что именно он не одобрил излишнюю откровенность последней фотографии, которую Соня удалила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что за развратное поведение на борту самолета были задержаны два дальневосточника.

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Откровенное фото выложила и удалила дочь Веры Брежневой
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