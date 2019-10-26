Гражданина Белоруссии расстреляют за убийство младенца

В Белоруссии суд приговорил мужчину к смертной казни путем расстрела. Его обвинили в убийстве восьмимесячной дочки своей знакомой, а мать ребенка посадили за решетку на 25 лет.

Как сообщает РИА Новости, осенью прошлого года в городе Лунинец Брестской области отец ребенка обнаружил труп малышки с признаками насильственной смерти. В убийстве младенца обвинили 25-летнюю мать и ее 47-летнего знакомого.

Женщину приговорили к 25 годам лишения свободы по статье «убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц», а мужчину осудили по той же статье, только наказание избрали другое — расстрел.

Напомним, что Белоруссия является единственной страной в Европе, где все еще применяют смертную казнь в качестве наказания. При этом в отношении женщин такие приговоры не выносятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров выступил за отмену моратория на смертную казнь.