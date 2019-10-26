В Петербурге спасатели вытащили из Фонтанки тело девушки

В субботу, 26 октября, работники спасательной службы достали из вод Фонтанки погибшую девушку.

О произошедшем сегодня несчастном случае gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и области. Предположительно, трагедия случилась около восьми вечера возле одного из домов по набережной реки Фонтанки: девушка упала в воду.

В ходе поисково-спасательных работ водолазам удалось обнаружить тело погибшей лишь в девять часов. Труп 24-летней девушки был доставлен спасателями на берег. О случившемся также написали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Отметим, что это уже второй случай за 26 октября. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о гибели 19-летнего студента, который утонул в Мойке, спасая шапку своей подруги. Молодой человек прыгнул в воду около двух часов ночи. Погибший приехал ради учебы в Северной столице из Комсомольска-на-Амуре.