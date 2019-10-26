Ученые рассказали о последних днях жизни динозавров

Ученые рассказали о последних днях жизни динозавров
Именно темнота и ядовитые дожди стали причиной смерти всего живого на Земле. Фото: https://pixabay.com/

Американские геологи смогли восстановить последовательность события последних часов существования доисторических животных.

В поиске истины исследователям из Техасского университета помогли извлеченные на поверхность образцы керна. Столкновение астероида с Землей, произошедшее 66 миллионов лет назад, привело к возникновению цунами. Смытые волной в кратер, образовавшийся после падения, камни и грязь позволили установить хронологию событий. Результаты работы ученых опубликовали в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

По версии геологов, произошел выброс в атмосферу гигантского количества сульфатных аэрозолей, из-за чего пошел кислотный дождь и планета в течение долгих лет оставалась изолирована от солнечных лучей.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Республике Коми арехологам удалось отыскать предка всех позвоночных.

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