Археологи отыскали останки предка всех наземных позвоночных

Неожиданную находку сделали специалисты на севере России – в республике Коми.

Об этом стало известно сегодня, 24 октября. Археологи проводили раскопки в Сосногорской формации. Найденным останкам около 372 миллионов лет – существо, судя по всему, жило и погибло на территории современной России. Это новый вид, который назвали Parmastega aelidae.

Эксперты считают, что внешне он животное было похоже на крокодила. При этом у существа совсем другие глаза – они были расположены на макушке. Также его отличала челюсть. Находка является очень важной, так как даст понять ученым кое-что новое об эволюции. Остается только ждать, каковы будут их открытия о наземных позвоночных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что японские ученые нашли останки нового вида динозавров. Он, как считают ученые, относится к семейству травоядных гадрозавров, также известных как утконосые динозавры.