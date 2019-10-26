В Петербурге у пьяного мужчины изъяли револьвер и 79 патронов

В правоохранительные органы обратилась обеспокоенная супруга жителя Приморского района Северной столицы.

Местная жительницы заявила в полицию в пятницу, 25 октября. Женщина рассказала, что в одном из домов по улице Савушкина её муж, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, провоцирует конфликтную ситуацию.

Оперативно отреагировав на заявление, стражи порядка прибыли по названному адресу и обнаружили в квартире пьяного 67-летнего мужчину. В ходе обыска помещения полицейские изъяли у скандалиста револьвер и патроны в количестве 79 штук. Мужчина утверждает, что оружие и боеприпасы нашел около сорока лет назад.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Забайкалье солдат-срочник совершил вооруженное нападение на восьмерых сослуживцев. В результате происшествия два офицера и шестеро рядовых погибли.