На пляже во Вьетнаме обнаружили труп россиянки

В субботу, 26 октября, на пляже во вьетнамской провинции Биньтхуан обнаружили 71-летней гражданки России.

Труп женщины обнаружили местные моряки. Россиянку доставили в больницу, где медикам оставалось лишь констатировать смерть. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия.

Пока не ясно, что послужило причиной гибели. Возможно, женщина утонула либо с ней случился удар. Отмечается, что она приехала во Вьетнам в компании друзей на отдых. О трагическом инциденте сообщило местное издание VN Express.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru писала о петербурженке, которая, приехав отдохнуть в турецкую Анталью, перенесла инсульт и на данный момент находится в коме, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. Она прибыла в Турцию вместе с мамой и четырехлетней дочкой.