Авария под Челябинском унесла жизни четверых

Среди погибший в ДТП двое детей.

Два легковых автомобиля столкнулись на трасс в Челябинской области в это воскресенье. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, двое из которых дети, сообщила пресс-службе УМВД региона.

Авария произошла около пяти часов утра по местному времени (около трех часов по Москве). Столкновение произошло на участке автотрассы Чебаркуль — Архангельское.

Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают сотрудники полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Подмосковье задержали 25-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своих родителей.