Врачи рассказали, в чем опасность перехода на зимнее время

Россия не переводит часы летом и зимой с 2011 года. Фото: Pixabay

Россия не переводит часы летом и зимой с 2011 года. Фото: Pixabay

Адаптация при переходе от летнего времени к зимнему занимает в среднем до трех недель, поэтому медики советуют отказаться от такой практики.

Этой ночью европейские страны перешли на зимнее время, стрелки часов переведены на час назад. В России эта практика прекратилась еще в 2011 году: 27 марта того года страна перешла на постоянное летнее время. Многие были недовольны переменами, прошли очередные обсуждения, было принято решение перейти на постоянное зимнее время.

По этому поводу высказались специалисты, они утверждают, что смена часовых поясов дважды в год весьма негативно сказывается на здоровье людей.

Так, врачи утверждают, что адаптация к новому времени занимает у человека до трех недель и может повлечь различные психические нарушения, например, повышенную сонливость днем и бессонницу в ночное время.

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