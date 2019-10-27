Малахов оправдался перед Серябкиной за шоу об эскортницах

Малахов оправдался перед Серябкиной за шоу об эскортницах
Ведущий программы "Прямой эфир" Андрей Малахов. Скриншот: YouTube

Телеведущий заявил, что хорошо относится к певице и не хотел ее задеть.

Об этом стало известно сегодня, 27 октября. Обо всем пишет издание Super. Передача, ставшая поводом для скандала, вышла на телеканале «Россия 1». Андрей Малахов посвятил выпуск своего ток-шоу популярным блогершам, которые занимаются эскортом. На заставке использовали фотографию певицы Ольги Серябкиной, рядом с которой разместили список девушек, готовых за деньги на все. Такая «слава» возмутила артистку – она заявила, что подаст на Андрея Малахова в суд.

«В нашем случае эпизод программы был в том, что многим известным девушкам пытаются приписать то, чего нет», — заверил Малахов.

Он также подчеркнул, что удивлен такой реакции Ольги Серябкиной и отметил, что хорошо относится к ней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актриса Наталья Рудова обвинила Андрея Малахова в клевете. Наталья Рудова возмутилась, что в выпуске программе «Прямой эфир», посвященному эскортницам, среди остальных девушек прозвучало и её имя.

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Малахов оправдался перед Серябкиной за шоу об эскортницах