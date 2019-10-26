Актриса Наталья Рудова обвинила Андрея Малахова в клевете

Звезда обвинила создателей шоу в желании нажиться на скандале и подчеркнула, что больше никогда не подаст Андрею Малахову руки. Фото: Instagram @rudovanata

Звезда обвинила создателей шоу в желании нажиться на скандале и подчеркнула, что больше никогда не подаст Андрею Малахову руки. Фото: Instagram @rudovanata

Наталья Рудова возмутилась, что в выпуске программе «Прямой эфир», посвященному эскортницам, среди остальных девушек прозвучало и её имя.

Актриса выложила гневную публикацию в Instagram, где объяснила ситуацию. В четверг, 24 октября, на канале «Россия 24» вышло ток-шоу под названием «Рынок шкур»: Тайная жизнь знаменитых девушек». Редакторы скандального выпуска «Прямого эфира», ведущим которого является Андрей Малахова, брали интервью у девушек-блогеров, где и всплыла тема эскорта.

Обманным образом, как утверждает Наталья, авторы шоу взяли интервью у её директора. После чего смонтировали обрывки разговора так, чтобы создавалось впечатление о причастности актрисы к рынку эскорт-услуг. Звезда «Универа» решительно отрицает это и, кроме того, Рудова обвинила Малахова в том, что он и сам предлагал её знакомство с олигархами.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что слова Андрея Малахова стали причиной инцидента в МИД Киргизии.