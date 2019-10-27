Порноактрису отправили в нокаут во время ее первого боя ММА

Порноактрису отправили в нокаут во время ее первого боя ММА
Дебют провалился. Фото: стоп-кадр из записи боя

Американская порнозвезда Орион Стар пробует себя в новом виде спорта.

Первый турнир с участием 25-летней героини фильмов для взрослых, чье настоящее имя Ребекка Бриггман, прошел в Коннектикуте. Участие девушки в боях с трудом можно назвать успешным.

Оппонентка Ребекки, американка Элиза Рид, победила актрису уже в первом раунде за 12 секунд до окончания времени. Рид была объявлена победительницей после технического нокаута, в который она отправила Ребекку Бриггман, он завершил серию точных ударов по порнозвезде.

Орион Стар объявила, что уходит в ММА в сентябре прошлого года, она сыграла два боя для любителей и победила в обоих.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что обнародован план захвата Калининградской области Польшей и США.

ММА бои
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подросток, планировавший массовое убийство, вел «тетрадь смерти»
Петербуржца с отеком мозга не могут вернуть на родину с Кипра больше месяца
Бутина развеяла миф о жизни в США
Почти 300 человек митингуют против переезда СПбГУ
В Петербург к Беглову прилетел президент Кубы
Массовое убийство в московском колледже предотвратила ФСБ
Жирков открыл счет в матче с «Крыльями Советов»
Друзья впавшей в кому петербурженки в Анталье требуют помощи властей