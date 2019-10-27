Порноактрису отправили в нокаут во время ее первого боя ММА

Американская порнозвезда Орион Стар пробует себя в новом виде спорта.

Первый турнир с участием 25-летней героини фильмов для взрослых, чье настоящее имя Ребекка Бриггман, прошел в Коннектикуте. Участие девушки в боях с трудом можно назвать успешным.

Оппонентка Ребекки, американка Элиза Рид, победила актрису уже в первом раунде за 12 секунд до окончания времени. Рид была объявлена победительницей после технического нокаута, в который она отправила Ребекку Бриггман, он завершил серию точных ударов по порнозвезде.

Орион Стар объявила, что уходит в ММА в сентябре прошлого года, она сыграла два боя для любителей и победила в обоих.

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