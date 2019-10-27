Подросток, планировавший массовое убийство, вел «тетрадь смерти»

В нее он вносил имена всех, кто, по его мнению, заслуживал смерти.

Об этом стало известно сегодня, 27 октября. Обо всем сообщает издание Baza в своем Telegram-канале. Всего в тетради оказались имена как минимум восьми человек, в том числе одного преподавателя. В список попали все, кто обижал подростка и должен был понести наказание за это. По предварительным данным, у Бориса год назад случился конфликт с ребятами из общежития. Студент якобы купил гранату и взорвал ее в комнате соседей ради шутки. Те могли лишиться слуха и получили контузию, но Борис до конца не признавал свою вину. С тех пор он и вел «тетрадь смерти», чтобы не забыть никого, кого бы он хотел убить.

Известно также, что над мальчиком неоднократно издевались, его избивали. Странности в поведении замечали педагоги, но лишь один из них обратился к директору. Впрочем, никакой реакции не последовало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что массовое убийство в московском колледже предотвратила ФСБ. Студент собирался прийти в колледж с пистолетом. На подготовку преступления молодой человек потратил целый год, а своим кумиром выбрал «керченского стрелка» Владислава Рослякова.