Коричневую ветку петербургского метро спроектирует московская компания

На работы у компании есть четыре года. Фото: https://pixabay.com/

На работы у компании есть четыре года. Фото: https://pixabay.com/

У Красносельско-Калининской линии появится продолжение.

Об этом стало известно сегодня, 27 октября. Обо всем сообщается на сайте госзакупок. Конкурс, в рамках которого искали проектировщика для продолжения коричневой линии метро, проводили не в первый раз. В сентябре победителем объявили АО «Ленметрогиптранс», но на результаты подали жалобу в УФАС. Недовольной оказалась московская компания, которую обвинили в неправильном оформлении банковской гарантии. Антимонопольщики подтвердили, что нарушение в проведении конкурса имело место быть, так что его провели еще раз. Желанный контракт получил именно «Метрогипротранс», так что не зря боролись.

Напоминаем, что компании предстоит в течение четырех лет создать проект коричневой ветки метро, которая будет состоять из станций «Сосновая Поляна», «Петергофское шоссе», Улица Доблести» и «Брестская».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Арбитражный суд рассмотрит взаимные жалобы петербургского метрополитена и ОАО «Метрострой».