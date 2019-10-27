Шнуров признался, что пытался списать у Шойгу на Географическом диктанте

Шнуров признался, что пытался списать у Шойгу на Географическом диктанте
Фото: https://www.instagram.com/shnurovs

Смекалкой отличился не только музыкант, но и спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов.

Об этом стало известно сегодня, 27 октября. Обо всем Сергей Шнуров рассказал РИА Новости. Он отметил, что не писал диктанты со времен школы. Во время географического артист не удержался и пытался списать у министра обороны Сергея Шойгу. Пока что непонятно, принесет ли ему это ожидаемых результатов или нет. Не менее хитрым оказался спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов, который пронес с собой шпаргалку. Он заверил, что не пользовался ей.

Напоминаем, что Географический диктант пишут уже в четвертый раз – за это время его участниками побывали почти миллион человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Матильда подшутила над новой супругой Шнурова. Матильда опубликовала в своем Instagram-аккаунте новые снимки, где она запечатлена во время своей прогулки по Царскому Селу. Однако внимание пользователей привлек не столько ее стильный образ, сколько подпись под публикацией.

Географический диктант сергей шнуров
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