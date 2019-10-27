Россиянка в порыве гнева повредила глаза младенцу

Россиянка в порыве гнева повредила глаза младенцу
У ребенка повреждены оба глаза. Фото: pixabay

Женщина очень разозлилась на своего супруга – ссора вышла из-под контроля.

Об этом стало известно сегодня, 27 октября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Инцидент произошел в Хакасии в одном из домов – супруги поругались на почве ревности, после чего женщина травмировала маленького сына.

Пятимесячный ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии – оба его глаза пострадали, а горемать задержали. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Им предстоит выяснить обстоятельства инцидента, расследование дела продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тяжелобольную малышку из США обещают вылечить в России. У девочки огромное родимое пятно на лице. На родине ей отказались помогать, а вот российские медики не опускают руки.

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