Тяжелобольную малышку из США обещают вылечить в России

У девочки огромное родимое пятно на лице. На родине ей отказались помогать, а вот российские медики не опускают руки.

Об этом стало известно сегодня, 24 сентября. Малышке всего шесть месяцев, но уже сейчас на нее обрушилась критика общества. Люди пишут в соцсетях, что девочка выглядит устрашающе, другие же назвали ее черное пятно «маской Бэтмена».

Маленькую Луну Феннер собираются лечить в краснодарской клинике – сотрудники больницы думают, что смогут помочь девочке. Историей поделились в прессе – она до глубины души тронула хирурга из России. Он связался с семьей и предложил приехать в Краснодар. На лечение понадобится около полутора лет и примерно восемь операций.

Дело не только в эстетике, но и в последствиях – родители американки боятся, что пятно приведет к раку кожи.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Заворотнюк сделали вторую операцию. Также Майоров рассказал, что диагноз, который озвучили СМИ, — глиобластома, — не утвержден медиками окончательно и надежда есть.