«Безлицый» малыш появился на свет в Португалии

Ребенок родился без носа, глаз и части черепа.

В одной из больниц португальского города Сан-Бернарду-де-Сетубал на свет появился малыш, у которого «нет лица», ребенок родился без носа, глаз и части черепа.

Мальчик родился в начале октября, врачи прогнозировали, что проживет не больше нескольких часов, однако он выжил и научился самостоятельно пить из бутылочки.

Родители первенца считают, что в произошедшем виновата медик, которая курировала беременность женщины, так как она не заметила отклонений на УЗИ. Врача также подозревают в халатности в отношении другой родительницы, которая родила малыша без подбородка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Минтранс предложил оплачивать проезд пластиковыми и алюминиевыми бутылками.