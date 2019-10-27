«Безлицый» малыш появился на свет в Португалии

&#171;Безлицый&#187; малыш появился на свет в Португалии
В отклонениях новорожденного родители винят врача. Фото: Pixabay

Ребенок родился без носа, глаз и части черепа.

В одной из больниц португальского города Сан-Бернарду-де-Сетубал на свет появился малыш, у которого «нет лица», ребенок родился без носа, глаз и части черепа.

Мальчик родился в начале октября, врачи прогнозировали, что проживет не больше нескольких часов, однако он выжил и научился самостоятельно пить из бутылочки.

Родители первенца считают, что в произошедшем виновата медик, которая курировала беременность женщины, так как она не заметила отклонений на УЗИ. Врача также подозревают в халатности в отношении другой родительницы, которая родила малыша без подбородка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Минтранс предложил оплачивать проезд пластиковыми и алюминиевыми бутылками.

Португалия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Восемь обмороженных мигрантов спасли из фуры во Франции
В Петербурге состоится награждение лауреатов высшей театральной премии ...
Более 200 тысяч калифорнийцев эвакуируют из-за пожаров
Названы самые скандальные эфиры шоу «Поле Чудес»
Исследователи нашли новый антибиотик в почве тропического леса
Ксения Собчак стала жертвой фильма «Текст»
Появились кадры с места ДТП на КАД, в котором пострадал ребенок
Фильм «Текст» вышел российский прокат