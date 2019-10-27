Восемь обмороженных мигрантов спасли из фуры во Франции

Восемь обмороженных мигрантов спасли из фуры во Франции
Переохлаждение не было критичным. Фото: Pixabay

Пострадавшие находились в потайном отсеке, который является часть. кузова грузового рефриджиратора.

Работники таможни порта северо-западного порта Кале во Франции обнаружили группу мигрантов во время досмотра грузового рефриджиратора. Нелегалы были обморожены, среди них находились четверо детей, сообщило информационное агентство France-Presse.

Все восемь человек остались в живых, хотя получили обморожение.

Досмотр был промежуточным, из Франции фура должна была направиться в Великобританию. Сотрудники службы спасателей рассказали, что мигранты не получили серьезных нарушений в работе организма при обморожении.

Всем пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они скрывались от досмотра в температуре минус семь градусов по Цельсию. Сами мигранты заявили, что являются афганцами. Двоих водителей фуры задержали, они оказались румынами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Израиль ускоренно рассмотрит заявления россиян на получение политического убежища.

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