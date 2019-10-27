Восемь обмороженных мигрантов спасли из фуры во Франции

Пострадавшие находились в потайном отсеке, который является часть. кузова грузового рефриджиратора.

Работники таможни порта северо-западного порта Кале во Франции обнаружили группу мигрантов во время досмотра грузового рефриджиратора. Нелегалы были обморожены, среди них находились четверо детей, сообщило информационное агентство France-Presse.

Все восемь человек остались в живых, хотя получили обморожение.

Досмотр был промежуточным, из Франции фура должна была направиться в Великобританию. Сотрудники службы спасателей рассказали, что мигранты не получили серьезных нарушений в работе организма при обморожении.

Всем пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они скрывались от досмотра в температуре минус семь градусов по Цельсию. Сами мигранты заявили, что являются афганцами. Двоих водителей фуры задержали, они оказались румынами.

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