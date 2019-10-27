Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье рассказал о причинах убийства

Всего погибли восемь человек. Фото: pixabay

Всего погибли восемь человек. Фото: pixabay

Причиной убийства восьми человек солдатом в Забайкалье стала дедовщина. Такое заявление сделал отец солдата-срочника.

Отец также рассказал, что за неделю до трагического происшествия у молодого человека значительно изменился голос. Как сообщают тюменские СМИ, отец добавил, что сын ему рассказал, что собирался подписывать контракт на службу в армии.

По предварительным данным, солдат мог открыть огонь из-за неуставных отношений.

Смертельный инцидент произошел 25 октября в Читинской области. Солдат, находясь в военной части, внезапно открыл огонь по сослуживцам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о подробностях данной трагедии. Выяснилось, что срочник целился в головы солдат, так как на них были бронежилеты.