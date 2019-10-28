В Эрмитаже покажут обновленные стенные фонтаны

В Северной столице откроют мраморные стенные фонтаны, которые удалось восстановить. Демонстрация пройдет сегодня, 28 октября, в Павильонном зале Малого Эрмитажа.

Строительство фондохранилища Эрмитажа будет поддержано властями, из госбюджета планируется выделить на его постройку порядка 6,1 млрд рублей.

Соответствующая субсидия рассчитана на 4 года. Планируется построить 51,55 тыс. квадратных метров. Срок введения в эксплуатацию – 2023 год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку, который запустил Эрмитаж. У петербуржцев есть возможность принять участие до 7 декабря. Показать свою работу в международном конкурсе может любой желающий.