После смертельного ДТП в поселке Назия арестовали водителя Hyundai

После смертельного ДТП в поселке Назия арестовали водителя Hyundai
ДТП в поселке Назия. Фото: vk.com/dorinspb

В Кировском районе Ленобласти арестовали 22-летнего водителя Hyundai Elantra. Его подозревают в причастности к смертельной аварии.

ДТП произошло в поселке Назия у дома 3 по Комсомольскому проспекту. Мужчина, сидя за рулем Hyundai Elantra, съхал в кювет и врезался в дерево. Одна из пассажирок, 23-летняя девушка, от полученных травм скончалась. Вторая пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии.

«В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Водитель Hyundai, по данным правоохранителей, был пьян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о тройном ДТП на КАД. В результате столкновения пострадала пятилетняя девочка — пассажирка Lada. Ребенка госпитализировали с места аварии.

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