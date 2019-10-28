Появились подробности столкновения микроавтобуса с чартерным самолетом в Пулково

Микроавтобус техслужбы врезался в чартерный самолет в Пулково.Фото: скриншот из Instagram

Микроавтобус техслужбы врезался в чартерный самолет в Пулково.Фото: скриншот из Instagram

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту столкновения микроавтобуса с воздушным судном чартерного авиарейса в аэропорту Пулково.

Напомним, вечером 27 октября микроавтобус техслужбы врезался в чартерный самолет в Пулково.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе транспортной полиции, причиной столкновения стало то, что водитель не заметил препятствия из-за плохих погодных условий, которое возникло внезапно.

На борту воздушного судна находилось три члена экипажа и пассажир. К счастью, никто не пострадал.

Самолет получил повреждение в виде вмятины на предкрылках правого полукрыла.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Отметим, что самолет поставлен на стоянку для проведения комиссионного технического осмотра и обследования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с января по сентября 2019 года аэропорт Пулково обслужил 15 млн 150 тыс. 183 человека. Пассажиропоток воздушной гавани вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.