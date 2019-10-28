Подозреваемого в убийстве матери школьника отправили к психиатру

Подозреваемого в убийстве матери школьника отправили к психиатру
С подозреваемым мальчиком работают психиатры. Фото: pixabay.ru

В Петербурге продолжается расследование кровавого убийства женщины. Её 12-летнего сына как одного из подозреваемых отправили в центр психиатрии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мальчик находится под наблюдением специалистов центра детской психиатрии имени Мнухина. С ним работают психиатры.

Напомним, изувеченное тело женщины нашли 27 октября в квартире на улице Стасовой. Колото-резанные раны были обнаружены на животе и груди. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

По данным правоохранителей, в убийстве подозревают 12-летнего сына погибшей. Мальчик, якобы, облил мать кипятком и нанес ей раны режущими предметами.

У подозреваемого есть брат-близнец. Оба мальчика состоят на социальном учете из-за проблем со здоровьем. Родители, по предварительным данным, злоупотребляли алкоголем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об избиении пенсионера. Мужчину, как утверждают соседи, побил сын.

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