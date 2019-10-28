В Царском Селе поезд насмерть сбил женщину

В Царском Селе поезд насмерть сбил женщину
Женщина скончалась на месте. Фото: Pixabay

У станции Царское Село в Пушкинском районе поезд сбил женщину.

Трагедия произошла в утром 28 октября, сообщили в управление на транспорте МВД России по СЗФО.

Женщина пыталась перебежать железнодорожные пути на переезде у станции Царское Село, но не успела. Она скончалась на месте от полученных травм.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что школьник перебегал железнодорожные пути на запрещенный сигнал светофора и был сбит грузовым поездом. Позже стало известно, что погибшим оказался житель поселка Славянка.

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