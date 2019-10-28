Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский

Советский писатель и диссидент Владимир Буковский умер в Кембридже на 77-м году жизни.

Его сердце остановилось после долгой болезни.

«Владимир Константинович Буковский… скончался от остановки сердца в больнице в Кембридже в 21.30 местного времени (00.30 мск) 27 октября», — сообщается на сайте писателя.

Владимир Буковский был одним из зачинателей движения диссидентов в СССР. В 1960 году, в 18 лет, он стал одним из организатором «маяковских чтений» — собраний молодежи у памятника Маяковскому в Москве. Чтецов неоднократно разгоняли дружинники, а организаторы столкнулись с репрессиями. Буковского принудительно отправили в психбольницу и пригрозили уголовным делом.

Диссидента несколько раз арестовывали, а в 1976 году он покинул СССР. Советские власти обменяли Буковского на лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана. Вновь Россию он посетил уже только в 1991 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Конституционный суд РФ отказал в рассмотрении жалобы Владимира Кара-Мурзы, координатора инициативной группы по выдвижению Владимира Буковского кандидатом в президенты РФ, на запрет гражданам с двойным гражданством избираться в органы власти.