Из-за долгов может нарушиться вещание Первого канала

Руководство канала пока не может предпринять никаких мер по решению проблемы. Фото: Pixabay

Руководство канала пока не может предпринять никаких мер по решению проблемы. Фото: Pixabay

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин сообщил, что в телевещании возможны сбои, потому что у канала и его подрядчиков накопились долги.

Шубин рассказал, что аварийность вещания стала нарастать впервые за 15 лет, поэтому сейчас, по его словам, нельзя гарантировать бесперебойную работу Первого канала. Также он отметил, что сложившая ситуация крайне неприятна, но пока руководство не может принять какие-то меры.

Кроме того, глава «Останкино» отметил, что из-за долгов канал вынужден сокращать штат и оставлять лишь тех работников, которые напрямую влияют на его жизнедеятельность.

Гендиректор телецентра объяснил, что канал попал в такое положение из-за того, что отнимает около трети выручки у всего центра.

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