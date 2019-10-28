У Максима Фадеева случился сердечный приступ

У российского музыкального продюсера и музыканта Максима Фадеева случился сердечный приступ.

В ночь на 28 октября, Фадеев вызвал медиков в свой загородный дом в Подмосковье. Врачи диагностировали у него приступ ишемической болезни из-за нервного истощения, сообщает Telegram-канал Super. Сейчас он находится дома под присмотром врачей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица Наргиз больше не сможет исполнять хиты, написанные для нее продюсером Максимом Фадеевым. Он официально запретил певице использовать его композиции. Исполнительница написала в своем Instagram-аккаунте, что правообладатель запретил ей исполнять всем известные песни, входящие в альбом «Шум сердца», автором которых является Максим Фадеев. Наргиз добавила, что больше не будет исполнять эти песни на концертах.