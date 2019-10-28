На развязке КАД с Пулковским шоссе на полмесяца перекроют съезд

На развязке Кольцевой автодороги с Пулковским шоссе до 14 ноября будет полностью перекрыто движение по одному из съездов.

С 29 октября по 14 ноября будет перекрыт съезд с внешнего кольца КАД на Пулковское шоссе в сторону станции метро «Московская», сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На этом участке будут производиться работы по замене деформационного шва.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дорожники приступят к ремонту участка внешнего кольца КАД от Мурманского шоссе до Шафировского проспекта в субботу, 26 октября. Для ремонта перекроют две полосы. Дорожные работы по устранению колейности на третьей и четвертой полосах участка КАД будут проводиться с 26 октября по 4 ноября включительно.