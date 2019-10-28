На Римском кинофестивале прошла премьера фильма Андрея Кончаловского «Грех»

По словам Альберто Тестоне, после нанесения грима он посмотрел в зеркало и "увидел Микеланджело". Фото: Кинопоиск

По словам Альберто Тестоне, после нанесения грима он посмотрел в зеркало и "увидел Микеланджело". Фото: Кинопоиск

Новая картина режиссера посвящена жизни гениального художника и скульптора эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти.

Мировая премьера фильма состоялась в Риме, в понедельник, 28 октября. Кинокартина «Грех» — результат совместной работы Италии и России. В частности, картину проспонсировали Первый канал и предприниматель Алишер Усманов.

Исполнителя на роль легендарного творца искали в течение шести месяцев, сообщает «Первый канал». В результате Микеланджело сыграл итальянец Альберто Тестоне, непрофессиональный актер. В фильме также появляется супруга Андрея Кончаловского, Юлия Высоцкая, правда, в эпизодической роли.

Драма повествует о жизненных перипетиях художника, встающих на его пути к творчеству. В российском прокате «Грех» появится 14 ноября.

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