Шнуров: все участники «Ленинграда» обрадовались выходу на пенсию

Российский рок-музыкант лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, как участники группы относятся к распаду коллектива.

Он отметил, что не чувствует груза ответственности за роспуск группы и подчеркнул, что все участники коллектива рады «выходу на пенсию».

«Они обрадовались! Наконец-то, говорят, мы выйдем на пенсию», —сказал музыкант, сообщает РИА «Новости».

В мае 2019 года Сергей Шнуров заявил о роспуске «Ленинграда», а 12 октября, состоялся заключительный концерт рок-группы. Масштабное мероприятие прошло на «Газпром Арене», на концерт пришли 67 тысяч человек. Несмотря на то, что выступление было заявлено как прощальное, на пресс-конференции Шнуров рассказал, что расстраиваться рано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров высказал свое мнение о социальных сетях и блогах в интернете.