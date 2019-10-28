Шнуров о творчестве «Ленинграда»: «Это бесстыдство!»

Рок-музыкант Сергей Шнуров в шутку сказал, что ему стыдно за творчество его группы «Ленинград».

«Конечно… Мне стыдно, потому что это бесстыдство!» — заявил он, сообщает РИА «Новости».

Музыкант также отметил, что не чувствует груза ответственности за роспуск группы и подчеркнул, что все участники коллектива рады «выходу на пенсию».

Напомним, в мае 2019 года Сергей Шнуров заявил о роспуске «Ленинграда», а 12 октября, состоялся заключительный концерт рок-группы. Масштабное мероприятие прошло на «Газпром Арене», на концерт пришли 67 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров высказал свое мнение о социальных сетях и блогах в интернете. Шнуров отметил, что жители России активно пользуются и тем, и другим, однако, по мнению певца, по большей части, это все «ерунда».