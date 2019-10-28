Петербургские театры проведут на Кубе гала-концерт к юбилею Гаваны

Петербургские театры проведут на Кубе гала-концерт к юбилею Гаваны
Об этом договорись президент Кубы Мигель Диас-Канель и губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Мариинский, Михайловский театры и театр Балета Бориса Эйфмана из Петербурга проведут на Кубе гала-концерт в подарок к 500-летию Гаваны.

Представление состоится 15 ноября.В понедельник об этом договорись президент Кубы Мигель Диас-Канель и губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

«Мы хотим по случаю юбилея подарить жителям Гаваны гала-концерт петербургских звезд балета», — сказал Александр Беглов.

Гала-концерт пройдет в Большом театре Гаваны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после победы представителя Нидерландов в песенном конкурсе «Евровидение-2019», сразу несколько голландских городов подала заявку на проведение конкурса, однако право досталось Роттердаму.

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