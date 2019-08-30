Стало известно в каком городе пройдет «Евровидение-2020»

После победы представителя Нидерландов в песенном конкурсе «Евровидение-2019», сразу несколько голландских городов подала заявку на проведение конкурса, однако право досталось Роттердаму. Об этом рассказали организаторы на сайте конкурса.

Ранее стало известно, что Амстердам отказался принимать следующее «Евровидение» поскольку все подходящие арены для проведения мероприятия уже заняты. Конкурентом Роттердама на проведение конкурса стал Маастрихт. Однако, по словам организаторов, Роттердам лучше подошел по технической оснащенности, инфраструктуре и доступности.

Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Netflix снимет комедию о конкурсе «Евровидение».