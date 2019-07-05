Столица Нидерландов отказалась проводить «Евровидение»

Амстердам не будет проводить конкурс песни "Евровидение" в 2020 году. Фото: Pixabay

Амстердам не будет проводить конкурс песни "Евровидение" в 2020 году. Фото: Pixabay

Амстердам не будет проводить конкурс песни «Евровидение» в 2020 году, по причине того, что в городе все подходящие под мероприятие площадки заняты.

Ранее предполагалось, что конкурс будет проводиться на крытой амстердамской арене Ziggo Dome, но, как стало известно, концертный зал будет недоступен из-за ранее запланированных мероприятий. В городе не смогли найти другой подходящей площадки. Города Гаага и Бреда также заявили, что не собираются принимать у себя мероприятие, сообщает издание NL Times.

На данный момент в борьбе за проведение конкурса соревнуются пять городов — Утрехт, Роттердам, Арнем, Маастрихт и Хертогенбос. Окончательное решение о выборе города будет принято в августе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Гавани выстроятся боевые корабли. IX Международный военно-морской салон (MBMC-2019) пройдет с 10 по 14 июля в выставочном комплексе «Ленэкспо» и у причала «Морской вокзал». На салон ожидается прибытие 45 официальных делегаций из 33 государств.