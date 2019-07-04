В Гавани выстроятся боевые корабли

IX Международный военно-морской салон (MBMC-2019) пройдет с 10 по 14 июля в выставочном комплексе «Ленэкспо» и у причала «Морской вокзал».

На мероприятие зарегистрировались 352 участника, среди них 28 иностранных компаний из 19 стран. На салон ожидается прибытие 45 официальных делегаций из 33 государств.

В павильонах «Ленэкспо» общей площадью свыше 15 тыс. м2 можно будет ознакомиться с вооружением и военно-морской техникой, в частности, с корабельными энергетическими установками, системами боевого управления, навигации, связи и управления, судовым оборудованием, инфраструктурой базирования и обеспечения флота, новыми материалами и перспективными. У причалов Морского вокзала и в акватории Финского залива выстроятся 17 судов из состава ВМФ и Погранслужбы ФСБ и 20 катеров, представленных предприятиями — участниками салона. Зрители смогут увидеть сторожевой фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Стойкий», десантные, патрульные и водолазные катера, буксир и судно на воздушной подушке.

Организатор МВМС-2019 – Минпромторг. Салон проводится при участии Минобороны, МИДа, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО «Рособоронэкспорт» и городского правительства.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что корабль “Полтава” переждет грозу в Кронштадте