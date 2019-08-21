Netflix снимет комедию о конкурсе «Евровидение»

Британский актер, известный ролью в сериале «Аббатство Даунтон», Дэн Стивенс, сыграет роль российского певца Александра Лемтова в новой комедии от Netflix. Фильм будет повествовать о международном песенном конкурсе «Евровидение».

Британский актер Дэн Стивенс согласился принять участие в комедийном проекте Netflix, повествующем о международном конкурсе песен «Евровидение», где сыграет исполнителя, представляющего Россию, Александра Лемтова. По сюжету, у Александра Лемтова будет соперник из Исландии, его роль исполнит Уилл Ферелл, который также будет сценаристом и продюсером фильма. Об этом сообщает Deadline.

В фильме также сыграют актриса Рэйчел МакАдамс и звезда «бондианы» Пирс Броснан.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс вернутся в четвертой «Матрице». Руководитель студии Warner Bros. Pictures Тоби Эммерих сделал официальное заявление о съемках нового фильма трилогии «Матрица» в понедельник. Продюсерами нового фильма станут Лана Вачовски и Грант Хилл, а сценаристами — Лана Вачовски, Александр Хемон и Дэвид Митчелл.