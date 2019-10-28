Петербург вошел в число регионов с высокой долговой устойчивостью

Рейтинг долговой устойчивости губернатор Александр Беглов обсудил на сегодняшнем заседании с председателем комитета финансов Алексеем Корабельниковым. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Рейтинг долговой устойчивости губернатор Александр Беглов обсудил на сегодняшнем заседании с председателем комитета финансов Алексеем Корабельниковым. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Полный рейтинг регионов предоставили в Министерстве финансов в понедельник, 28 октября.

Текущий рейтинг является экспериментальной версией. С 1 января следующего года составление оценок долговой устойчивости регионов, согласно поправкам в Бюджетном кодексе Российской Федерации, станет обязательным.

Федеративные субъекты будут делить на три группы по уровню кредитной устойчивости: низкий, средний и высокий. Чем выше будут показатели города, тем более гибкой будет долговая политика федеральных ведомств. Уровень долговой устойчивости также скажется на ограничениях со стороны федерального ведомства, пишет «Фонтанка».

В этом году Северную столицу определили в высшую категорию.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в воскресенье, 27 октября, в рамках рабочей поездки Санкт-Петербург посетил президент Кубы.