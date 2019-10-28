Появились снимки с места крушения самолета, пропавшего в Пермском крае

Появились снимки с места крушения самолета, пропавшего в Пермском крае
Детали происшествия выясняются. Фото: кадр из видео Следственного комитета

На снимках видны сильные повреждения судна.

В сети появились фотографии с места трагедии, произошедшей в прошедшие выходные. На кадрах видны сильные повреждения легкомоторного самолета Cessna-172. Обломки разбросаны между деревьями. Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия, на кадрах также видны следы сильного столкновения, после которого самолет разлетелся на части.

Воздушное судно Cessna-172 вылетело из деревни Нижнее Городище утром в минувшую субботу, оно направлялось в село Фролы, но борту находился только пилот.

Через некоторое время самолет пропал с радаров и так и не прибыл к пункту назначения. Поиски пропавшего пилота ввелись почти двое суток, после чего он и обломки самолета были обнаружены в лесополосе. Ведется расследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что пропавший в Пермском крае самолет найден.

пермский край
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жителя Ленобласти будут судить за убийство брата
Петербуржец получил условный срок за контрабанду бронежилетов
Глава NASA заявил, что Плутону нужно вернуть статус планеты
По кредитам больше всего платят российские охранники
Петербуржцы стоят в пробках на ЗСД возле съезда на Благодатную
Новогодние украшения обойдутся Петербургу в 337 млн рублей
В Ленобласти построят предприятия по переработке овощей и фруктов
Курды начали отвод войск от турецкой границы