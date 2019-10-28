Появились снимки с места крушения самолета, пропавшего в Пермском крае

На снимках видны сильные повреждения судна.

В сети появились фотографии с места трагедии, произошедшей в прошедшие выходные. На кадрах видны сильные повреждения легкомоторного самолета Cessna-172. Обломки разбросаны между деревьями. Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия, на кадрах также видны следы сильного столкновения, после которого самолет разлетелся на части.

Воздушное судно Cessna-172 вылетело из деревни Нижнее Городище утром в минувшую субботу, оно направлялось в село Фролы, но борту находился только пилот.

Через некоторое время самолет пропал с радаров и так и не прибыл к пункту назначения. Поиски пропавшего пилота ввелись почти двое суток, после чего он и обломки самолета были обнаружены в лесополосе. Ведется расследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что пропавший в Пермском крае самолет найден.