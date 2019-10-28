Петербургский оператор такси пожаловался в УФАС на «Яндекс.Такси»

Петербургский оператор такси пожаловался в УФАС на &#171;Яндекс.Такси&#187;
В самом "Яндекс.Такси" заявили, что не располагают информацией о жалобе. Фото: https://pixabay.com/

Оператор «Балтийский пассажирские перевозки» обратился в Федеральную антимонопольную службу после последнего концерта группы «Ленинград».

Организацию возмутило то, что участники рынка пассажирских перевозок не имели равных прав при подъезде к «Газпром Арене» в день выступления рок-группы. О регистрации жалобы в УФАС сообщает «Фонтанка».

Как пояснил гендиректор «Балтийских пассажирских перевозок», Александр Карев, перекрытые из-за мероприятия улицы Крестовского острова действительно были закрыты. Однако это не мешало проезду автомобилей «Яндекс.Такси». Также, в жалобе отмечено, что именно компания «Яндекс.Такси» указывалась как способ добраться до стадиона в официальном сообществе группы.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что среди водителей такси снова прошла полицейская проверка.

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