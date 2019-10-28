У петербуржца украли 150 тыс. рублей с банковской карты

У петербуржца украли 150 тыс. рублей с банковской карты
Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.Фото: Pixabay

Суд вынес приговор по делу о краже денежных средств с банковской карты.

Как полагает следствие, обвиняемый похитил банковскую карту потерпевшего, пришел в помещение офиса Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России», где с помощью банкомата обналичил девятью транзакциями денежные средства на общую сумму 150 тыс. рублей, сообщили в gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга.

Подсудимый свою вину признал и возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб в полном объеме.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во время экскурсии по Эрмитажу у 28-летней девушки украли банковские карты, с которых оперативно сняли более миллиона рублей.

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