В Петербурге появится миниатюрная копия первой городской церкви

К сожалению, здание Троицкой церкви не сохранилось, его снесли в 1933 году. Фото: Wikipedia

К сожалению, здание Троицкой церкви не сохранилось, его снесли в 1933 году. Фото: Wikipedia

Памятник планируют поставить на Троицкой площади в следующем году. Предполагается, что он будет точным воспроизведением старинного деревянного оригинала.

Миниатюра Троицкой церкви в точности передаст первоначальный облик храма. Проект реализуется при поддержке Фонда содействия строительству культовых объектов РПЦ. Создателем миниатюрной версии первой петербургской церкви выступит скульптор Павел Шевченко. Не более трех метров в высоту, памятник стилистически будет походить на копии городских достопримечательностей, расположенные в Александровском саду.

Отметим, что Троицкая церковь, а точнее, Троице-Петровский собор, ставший прототипом миниатюрного памятника, был построен в 1709 году. Петр I лично принимал участие в обустройстве храма.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на дне Чудского озера обнаружили фундамент старинной церкви.