В Ленобласти специальный робот поставит пациентов на ноги

В Ленобласти специальный робот поставит пациентов на ноги
Реабилитация будет бесплатной. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Занятия на необычном тренажере бесплатные, если у человека есть полис ОМС.

Об этом стало известно сегодня, 28 октября. Обо всем сообщает пресс-служба областного правительства. Аппарат, который является экзоскелетом с обратной биологической связью, поможет жителям Ленинградской области пройти реабилитацию и встать на ноги. Современный робот-тренажер поможет восстановиться за короткий промежуток времени и совершенно бесплатно. Он находится в Тихвинской межрайонной больнице, куда отправляются на лечение огромное количество пациентов с непростыми диагнозами.

Стоимость робота составляет 52 миллиона рублей. Его купили в рамках нацпроекта «Здравоохранения».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказал, как распознать в человеке алкоголика. Человек может сам опознать в себе признаки алкоголизма. Такое заявление сделал психиатр-нарколог Михаил Зобин.

больница ленинградская область
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