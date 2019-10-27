Врач рассказал, как распознать в человеке алкоголика

Человек может сам опознать в себе признаки алкоголизма. Такое заявление сделал психиатр-нарколог Михаил Зобин.

Со слов нарколога, с болезненным влечением спиртными напитками нужно бороться с помощью специалистов. Он отметил, что первое, на что следует обратить внимание – тяга к алкоголю. Как сообщает «Медик», у здорового человека уменьшается желание выпить, после небольшого количества спиртного.

Зобин добавил, что у зависимых людей в ходе застолья появляется желание увеличить «дозу». Алкоголиков редко тошнит, организм же здорового человека стремится скорее избавиться от большого количества выпитого.

Он также заявил, что человек, который не имеет данной зависимости, никогда не подумает об алкоголе после пробуждения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что среди россиян снизилось употребление алкоголя. Соответствующие данные ВОЗ прокомментировал нарколог.