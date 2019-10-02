Нарколог прокомментировал данные ВОЗ о снижении алкоголизма в России

Нарколог прокомментировал данные ВОЗ о снижении алкоголизма в России
Одна из зависимостей россиян стала уменьшаться. Фото: pixabay

С 2003 года жители России почти вдвое сократили употребление алкоголя. Однако зависимость у россиян никуда не делась. Такое мнение выразил врач-нарколог Олег Стеценко.

Он рассказал, что зависимость может существовать в разных проявлениях, например, трудоголизм, спортоголизм. Он согласился с исследованиями Всемирной организации здравоохранения об уменьшении потребления спиртных напитков, но отметил, что остальных проявлений меньше не стало.

Как объяснил нарколог телеканалу «360», радикальных изменений в тех или иных проявлениях нет.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Минздрав предложил делать работникам алкогольные тесты. На предприятиях могут появиться алкотестеры и трезвые корпоративы.

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