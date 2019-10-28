Эксперты назвали среднюю цену квадратного метра в новостройках Петербурга

Эксперты назвали среднюю цену квадратного метра в новостройках Петербурга
Фото: pixabay.com

Стоимость первичного жилья увеличилась за последний год.

Об этом стало известно сегодня, 28 октября. Обо всем сообщают «Аргументы и факты в Петербурге» со ссылкой на экспертов Группы RBI. Эксперты отмечают, что жилье стало дороже – сейчас средняя цена за квадратный метр в жилом комплексе эконом-класса стоит 101 тысячу рублей. За «квадрат» в комфорт-классе придется отдать 125 тысяч рублей, а в бизнес-классе – 187 тысяч рублей. Цены на первые два вида жилья поднялись на семь процентов, а на последний – на шесть.

Напоминаем, что в этом году ввели новую схему финансирования жилого строительства – по эскроу-счетам. Они позволяют сохранить деньги от недобросовестных застройщиков – компания не получит их до тех пор, пока дома не будут сданы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в 2020 году новостройки в Петербурге подорожают и будут реже строиться. Новые требования 214-ФЗ хоть и не критично, но увеличили стоимость жилья по себестоимости.

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