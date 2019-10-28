В Петербурге наградили лучших работников транспортной сферы

Беглов поздравил петербуржцев с профессиональным праздником.

Торжественный вечер ко дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта состоялся сегодня, 28 октября, в БКЗ «Октябрьский». Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил профессионалов своего дела, а также со сцены отметил, что благодаря им ежедневно горожане и гости Северной столицы имеют возможность быстро и беспрепятственно перемещаться куда угодно.

«Вы перевозите ежедневно миллионы пассажиров – жителей и гостей нашего города. Рядом с вами трудятся работники ремонтных транспортных служб»,

— напомнил он.

Также глава Санкт-Петербурга вспомнил, что первый общественный транспорт в России появился именно в Петербурге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглова наградили Орденом Дружбы Южной Осетии. Вручение состоялось в Эрмитажном театре и было приурочено к Дню культуры Осетии, проходящему там же.